شكرا لقرائتكم خبر عن مد معرض الإسكندرية للكتاب حتى 6 أبريل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قرر الدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، مد معرض الإسكندرية للكتاب المقام بأرض كوتة إلى يوم السبت ٦ إبريل الجاري، والذي كان من المقرر أن ينتهي في ٥ إبريل، وجاء قرار مد المعرض تعويضا للناشرين عن إغلاق المعرض، السبت ٣٠ مارس الماضي، نظرًا لظروف الطقس السيئ، وقد استأنف المعرض فعالياته، أمس الأحد ٣١ مارس، ويفتح المعرض أبوابه للجمهور يوميا من العاشرة صباحا حتى العاشرة مساء.
يذكر أن المعرض تم افتتاحه في ٢٥ مارس الماضي، ويقام على مساحة ٣٢٠٠ متر مقسمة على ١٠١ جناح بمشاركة ١٢٠ ناشرًا، منها قطاعات وزارة الثقافة ودور النشر الخاصة.
ويضم جناح هيئة الكتاب إصداراتها في مختلف المجالات والسلاسل، بالإضافة إلى كتب الأطفال بتخفيضات كبيرة، كما يضم كتب مكتبة الأسرة.
ويصاحب المعرض نشاط ثقافي وفني متنوع، بالإضافة إلى نشاط خاص بالطفل يتضمن ورشًا فنية وورش حكى وعروض العرائس والأراجوز.
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