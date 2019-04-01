شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس السكة الحديد: 40 % نسبة التهرب من دفع التذاكر بالقطارات المميزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس أشرف رسلان ، رئيس هيئة السكة الحديد، إن وزير النقل المهندس كامل الوزير، رفع شعار الانضباط فى جميع مرافق الهيئة ، منذ توليه الوزارة، موضحاً أن من بين مظاهر الانضباط القضاء على ظاهرة التهرب من دفع الأجرة.

وأضاف رسلان ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم"، على فضائية "ON E"، مع الإعلامى وائل الإبراشى، أن من بين التوجيهات والتعليمات أنه لن يتم رفع تذكرة القطارات إلا بعد تقديم خدمة جيدة، لافتاً إلى أنه لا بد من تعظيم إيرادات الهيئة من الأجرة الحالية، وعلى كل راكب أن يحصل على التذكرة قبل استقلال القطار ، موضحا أن نسبة التهرب من دفع التذاكر بلغت من 30 إلى 40 % من القطارات المميزة والمطورة، أما النسبة فى القطارات المكيفة أقل كثيراً.

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وأشار رسلان ، إلى أنه منذ عام 2015، بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، والمركز الطبى التابع للسكة الجديد، يتم إجراء حملات لتحليل المخدرات لجميع فئات التشغيل، وخلال عام 2018 تم التحليل لـ 12 ألف من العاملين بالسكة الحديد من جميع المهن، وكانت النسبة الإيجابية 428 شخصاً، وتم اتخاذ الإجراءات بالتحقيق الكامل والوقف عن التشغيل لمدة 6 أشهر، وبالقوانين الجديدة تصل العقوبة لحد الفصل من الخدمة.