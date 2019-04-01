شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تعلن تعليق إرسال معدات طائرات إف-35 إلى تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تعليق إرسال معدات لطائرات إف-35 إلى تركيا على خلفية تمسك أنقرة بصفقة صواريخ إس-400 الروسية. وذكرت قناة "سكاى نيوز" الفضائية، مساء اليوم الإثنين، أن القرار الأمريكى اُتخذ على خلفية تمسك أنقرة بصفقة صواريخ "أس-400" الروسية، من دون مزيد من التفاصيل. Advertisements

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