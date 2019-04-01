شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يشارك في مؤتمر الطيران المدني الدولي بالرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدني اليوم بمؤتمر الطيران المدني الدولي الذى تستضيفه المملكة العربية السعودية بمدينة الرياض و تنظمه الهيئة العامة للطيران المدني (GACA) وتستمر فاعليات المؤتمر على مدار يومين ، بحضور عدد من وزراء الطيران و النقل والمواصلات ورؤساء سلطات الطيران المدني من مختلف دول العالم، وعدد كبير من الخبراء المختصين فى صناعة النقل الجوى وممثلى الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالطيران المدني بالإضافة إلى شركات الطيران العالمية.

ويهدف المؤتمر إلى تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بقطاع الطيران المدني، كما يناقش عبر جلسات وزارية رفيعة المستوى السياسات واللوائح والخطط المستقبلية التي تتعلق بصناعة النقل الجوى وتعزيز التعاون في مجال أمن وسلامة الطيران حول العالم، والتهديدات والمخاطر المتعلقة بأمن الطيران، كما يعد فرصة جيدة لطرح الرؤي والفرص الإستثمارية الخاصة بالقطاع في ظل النمو الإقتصادى الذى تشهده الصناعة من زيادة كبيرة في الحركة الجوية وتوسعات البنية التحتية للمطارات.