بعد انتحال صفته.. مجدي الجلاد: سألجأ للقضاء لوقف صفحات "فيسبوك" المزورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن رجب:

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، المالكة لمواقع (الخليج 365 - يلاكورة - الكونسلتو)، إنه لا علاقة له من قريب أو بعيد بصفحة موجودة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، انتشرت مؤخرًا تحمل اسمه وتروج معلومات مغلوطة "منسوبة إليه"، وتهاجم سياسات الدولة وتتخذ مواقفًا معاديةً لها.

وأضاف "الجلاد"، في بيان الاثنين، أنه ليس له أدنى علاقة بهذه الصفحة التي تحمل اسمه زورًا، مؤكدًا عدم وجود أي حساب له على مواقع التواصل الاجتماعي سوى صفحة رسمية على " فيسبوك" والحساب الرسمي الموثق على "تويتر".

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وأكد رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، أنه سيتخذ جميع الإجراءات القانونية تجاه صاحب هذه الصفحة المزورة.

وكانت صفحة مزورة حملت اسم "مجدي الجلاد" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، نشرت عدة تدوينات، منسوبة - زورًا- للجلاد، وهو ما نفاه بشكل قاطع في بيانه اليوم.

"صورة من صفحة الفيسبوك المزورة"