"حبس الإبراشي والإعدام لشاب قتل فتاة وأحرق جثتها".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

كواليس تعذيب طفل متحدي للإعاقة عجز عن تبرير وقوفه بجوار سيارة بالمرج

ضبطت مباحث القاهرة ٣ متهمين بالاعتداء على طفل متحدي الإعاقة بمنطقة المرج؛ لاعتقادهم محاولته سرقة متعلقات من داخل سيارة أحدهم أثناء توقفه بجوارها.

تلقى قسم شرطة المرج بلاغا من مواطن باختفاء نجله "مروان" والعثور عليه لاحقا مكبلا وعلى جسده آثار تعذيب، مشيرا إلى أنه اصطحب نجله لأداء صلاة الجمعة في المسجد قبل أن يختفي في ظروف غامضة، وبعد 24 ساعة ورد إليه اتصالا من أحد جيرانه يخبره بالعثور على نجله مقيدًا ووجود آثار ضرب وتعذيب في أماكن حساسة.

حبس "الإبراشي والغيطي" 6 أشهر بتهمة التأثير على سير التحقيقات

عاقبت محكمة جنح أكتوبر برئاسة المستشار حسين عامر، اليوم الإثنين، الإعلامي وائل الإبراشي، بالحبس لمدة 6 أشهر وكفالة 2000 جنيه؛ لاتهامه بالتأثير على سير التحقيقات، وتوصيف وقائع محل التحقيقات، على خلفية استضافته لشاهدة على واقعة قتل قاضي لمواطن، حيث أدلت بتصريحات مغايرة لبعض ما جاء في التحقيقات.

كما عاقبت المحكمة الإعلامي محمد الغيطي بالحبس لمدة 6 أشهر، وكفالة 2000 جنيه، لاتهامه بذات القضية، واستضافته نفس الشخص، للتأثير على جهات التحقيق، وخلق صورة سلبية قبل انتهاء التحقيقات.

تأجيل محاكمة العادلي وآخرين في "الاستيلاء على أموال الداخلية" لـ 3 إبريل

أجلت الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الاثنين، إعادة محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية السابق، و10 موظفين بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، لجلسة 3 إبريل، لاستكمال سماع الشهود.

لسرقة "سقالات حديد".. المشدد 15 سنة لـ6 متهمين بقتل فرد أمن بمحور روض الفرج

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الإثنين، 6 متهمين بقتل فرد أمن إداري مسئول حراسة محور روض الفرج بالسجن المشدد 15 سنة.

بدأت تفاصيل الواقعة، بتلقي قسم شرطة روض الفرج بلاغًا يفيد إطلاق أعيرة نارية ومقتل فرد أمن إداري تابع لشركة مقاولات عاملة بمحور روض الفرج الجديد.

"قتل فتاة وأحرق جثتها بعد اغتصابها".. الإعدام شنقا لشاب في الخليفة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد محمود رفعت، بمعاقبة المتهم "إسلام. ج"، بإعدام شنقًا، لاتهامه قتل فتاة وأحرق جثتها بعد اغتصابها بالخليفة، وببراءة المتهم "محمد. ع"، من التهم المنسوبة إلية.

وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار هشام حمدي، في القضية رقم 1982 لسنة 2016 جنايات الخليفة، قيام المتهمين "إسلام ج"، 19 سنة، و"محمد ع"، 16 سنة، بموقعة المجني عليها "ن. ت" بغير رضاها بعد أن وضعا لها بمشروبها عقارًا مخدرا افقدها الوعي والإدراك .

"كاميرات المراقبة" تكشف لغز سرقة سيارة مواطن بالتجمع الخامس

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ألقى ضباط مباحث القاهرة الجديدة، القبض على عاطلين لسرقتهم سيارة ملاكي بالتجمع الخامس.

تلقي قسم شرطة التجمع الخامس بلاغا من "عاطف م" يتهم فيه شخصين بسرقة سيارتهم من أمام منزله، وتوصلت التحريات وكاميرات المراقبة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا "محمد ف"، و "وائل س"، وضبط المتهمين.

"ذبح مواطن بكتر".. الجنايات" تقضي بالسجن المؤبد لشخص بالمرج

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، عبد الظاهر البدري، بالسجن المؤبد، لاتهامه بذبح مواطن بالمرج.

خلال 30 يوم.. الداخلية تضبط قضايا تهرب ضريبي بلغت قيمة المعاملات فيها 6 مليار جنيه

وجهت الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم عدة حملات أمنية خلال شهر مارس، لمكافحة كافة أشكال جرائم التهرب الضريبي، لما لها من مردود سلبي على الاقتصاد.

أسفرت الحملات عن ضبط 1024 حالة تهرب ضريبي في مجال (الضرائب العامة -القيمة المضافة) شملت أنشطة تجارية ومهنية متنوعة بلغت فيها جملة المعاملات مبلغ 6 مليارات و482 مليون و492 ألف جنيه، تم إخفاؤها عن مأمورية الضرائب العامة.

جارها سرقها ..الداخلية تكشف تفاصيل وفاة مسنة بالإسكندرية

لم تتحمل سيدة مسنة، تهديد سائق ملثم، اقتحم مسكنها، بغرض السرقة، وفقدت حياتها عقب نقلها للمستشفى بعد شعورها بحالة إعياء وضيق بالتنفس.

تلقى قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية، بلاغًا من أحد الأشخاص -مُقيم بدائرة القسم، بقيام مجهول بالطرق على باب مسكن (شقيقة زوجته -64 سنة-مُقيمة بذات العقا)، ولدى قيامها بفتح الباب قام بتهديدها والاستيلاء منها على (مشغولات ذهبية -هاتف محمول – مبلغ مالي) دون حدوث ثمة إصابات بها، وشعورها عقب ذلك بحالة إعياء وضيق بالتنفس وتوفيت عقب نقلها للمستشفى.

"قعدة مزاج" تنتهي بمقتل سائق وإحراق جثته في جبل المقطم

أنهى سائق حياة زميلة، وذلك بعد تناولهما المخدرات، أعلى جبل المقطم، وألقت المباحث القبض على المتهم الذي اقر بارتكاب الواقعة.

تلقى قسم شرطة المقطم بلاغا بالعثور على جثة مجهول متفحمة بالمنطقة الجبلية بدائرة قسم شرطة المقطم، و تم تشكيل فريق بحث جنائى ، توصلت جهوده إلى تحديد شخصية المجنى عليه وتبين أنه سائق عمرة 52 سنة، و مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر - مسجل شقى خطر) وأن وراء إرتكاب الواقعة سائق .

"طعنه في الصدر" عقاب "الخال" لرفضه ارتباط ابنة شقيقته بعاطل

سدد عاطل طعنه في الصدر لعامل لرفض الأخير ارتباط ابنة شقيقته بالمتهم الذي تقدم للزواج بها.

تلقى قسم شرطة السلام أول، بلاغًا من مستشفى السلام العام يفيد وصول "عصام ع" مصاب بطعنة في الصدر.

كشفت المعاينة قيام "م ن"، عاطل بالتعدي على المجني عليه، وتسديد طعنة له بسلاح أبيض، بسبب رفض المجنى عليه زواجه من ابنة شقيقه التى تقيم معه.