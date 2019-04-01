أخبار مصر | وزارة الطيران المدني تنظم ورشة عمل تفاعلية للتوعية بتطبيق منهج التحسين المستمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزارة الطيران المدني تنظم ورشة عمل تفاعلية للتوعية بتطبيق منهج التحسين المستمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية ورشة عمل تفاعلية للعاملين بالشركة للتوعية بطرق تطبيق المواصفة القياسية ISO 90001/2015 وذلك تفعيلاً لبند التوعية بالمواصفة، بحضور الطيار أحمد جنينه رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والطيار وائل النشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات ، ود/ حسين صبرى مستشار تطوير الأداء المؤسسى.

حيث نظمت الإدارة المركزية للجودة والبيئة بوزارة الطيران المدني برئاسة الدكتورة/ ماجدة شعيب ورشة العمل بالتنسيق مع رئيس قطاع التنمية الإدارية ورئيس مشروع تطبيق الأيزو بالشركة القابضه للمطارات والملاحة الجوية د/ نادية حلمى الشافعى، وتهدف الورشة إلى تنمية وبناء قدرات العاملين وذلك فى إطار الإدارة المستدامة للعنصر البشرى، والعمل علي وضع إطار تطبيقى لبنود المواصفة الدولية تمهيداً لإستكمال الإجراءات لحصول الشركة القابضة على الشهادة الدولية ISO 90001/2015.