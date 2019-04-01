أخبار مصر | "تعليم بني سويف" يروج شائعة عن إمتحانات التابلت.. وشوقي لـ"الخليج 365": سوف أقوم بإحالتهم للتحقيق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تعليم بني سويف" يروج شائعة عن إمتحانات التابلت.. وشوقي لـ"الخليج 365": سوف أقوم بإحالتهم للتحقيق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وبالرجوع إلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قال الوزير أن هذا الكلام ليس صحيح قائًلا فى تصريح خاص لـ"الخليج 365":" سوف نقوم بإحالتهم للتحقيق ولكن لا صحة لهذا الكلام"، وقال الوزير، إن المنظومة الإلكترونية للامتحانات ونظام التصحيح المتطور تسير حسب الخطة الموضوعة من قبَل الوزارة، وإنه لا حديث الآن إلا عن استكمال خطة الاختبارات التدريبية لأبنائنا الطلاب على شكل الأسئلة الجديد، وتهيب الوزارة أبنائنا الطلاب الاستفادة القصوى بكل فرصة للتدريب على التابلت.
وشددت وزارة التربية والتعليم على أن الصف الأول الثانوي هو سنة تدريبية فقط (لهذه الدفعة والدفعات المتتابعة) لتدريب الطلاب على نظام التقييم الجديد دون الأخذ بدرجات الامتحانات في المجموع التراكمي.
وأوضحت أنه سيتم إعلان كافة "النتائج التي وصلنا إليها في التجربة الأخيرة بشكل دقيق جدا قريبا"، وذلك بعد الانتهاء من الامتحانات التدريبية لطلاب الصف الأول الثانوي، يوم 4 إبريل المقبل.
وطالبت الوزارة الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق والاستماع للشائعات التي يروجها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أننا نضع نصب أعيننا مصلحتهم والعمل عليها ليلا ونهارا.