أخبار مصر | "تعليم بني سويف" يروج شائعة عن إمتحانات التابلت.. وشوقي لـ"الخليج 365": سوف أقوم بإحالتهم للتحقيق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تعليم بني سويف" يروج شائعة عن إمتحانات التابلت.. وشوقي لـ"الخليج 365": سوف أقوم بإحالتهم للتحقيق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رغم أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقي يشدد دائمًا على عدم ترويج الشائعات، إلا أن بعض المديريات التعليمية تضرب بهذا عرض الحائط، فقد قامت مديرية التربية بمحافظة بنى سويف بعمل خبر "غير صحيح" على صفحتها الرسمية على فيس بوك، وقالت من خلاله:" أخر كلام.. إمتحانات الصف الأول الثانوي في مايو القادم ورقية وليست علي التابلت"، ويأتى ذلك الأمر بالرغم من أن وزارة التربية والتعليم قد نفت خلال بيان رسمي الايام الماضية هذه الشائعة.



وبالرجوع إلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قال الوزير أن هذا الكلام ليس صحيح قائًلا فى تصريح خاص لـ"الخليج 365":" سوف نقوم بإحالتهم للتحقيق ولكن لا صحة لهذا الكلام"، وقال الوزير، إن المنظومة الإلكترونية للامتحانات ونظام التصحيح المتطور تسير حسب الخطة الموضوعة من قبَل الوزارة، وإنه لا حديث الآن إلا عن استكمال خطة الاختبارات التدريبية لأبنائنا الطلاب على شكل الأسئلة الجديد، وتهيب الوزارة أبنائنا الطلاب الاستفادة القصوى بكل فرصة للتدريب على التابلت.