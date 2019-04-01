أخبار مصر | ننشر شروط وكيفية المشاركة في مسابقة "صورة الموبايل" برعاية المتحف الإسلامي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر شروط وكيفية المشاركة في مسابقة "صورة الموبايل" برعاية المتحف الإسلامي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور ممدوح عثمان مدير عام متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، إن المتحف بصدد تنظيم مسابقة في التصوير الفوتوغرافي بالموبايل، بالتعاون مع نادي التذوق البصري- فرع ثقافة بورسعيد تحت عنوان "عيون الكاميرا" .

وأشار عثمان إلى أن المسابقة موضوعاتها مفتوحة حيث لا يشترط التصوير أن يكون داخل المتحف بل في أي مكان، وسوف تقوم لجنة التحكيم باختيار 3 صور فائزة في كل فئة، وسوف يقام معرض عام للصور المشاركة بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة ثم يتم نقله إلى العرض بقاعة المعارض بقصر ثقافة بورسعيد.

وأضاف أنه ستقام احتفالية لافتتاح المعرض وتوزيع الجوائز على الفائزين بمتحف الفن الإسلامي في القاهرة كما سيتم منح شهادات مشاركة لجميع المشاركين بالمسابقة.

وأعلنت إدارة المسابقة عم شروط وأحكام المشاركة، حيث تقام المسابقة لفئتين الأولى تحت 16 سنة، والثانية فوق 16 سنة، المسابقة مفتوحة للمصورين المصريين، وترسل الصور بجودة 1600 بيكسل للضلع الأكبر بحيث لا يزيد حجم ملف الصورة عن 2MP بدون أي نصوص مكتوبة علي الصورة، وما هو دون ذلك لن يقبل.

ترسل جميع الصور بصيغة ملف JPG/JPEG ولن تقبل أي مشاركة بأي صيغة أخري، ترسل المشاركات علي هذا اللينك

يحق لكل متسابق الاشتراك بصورتين، ويجب أن تكون الصور من تصوير المصور نفسه، وحال اكتشاف غير ذلك سيتم استبعاد جميع مشاركات المتسابق.

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في حالة وجود أشخاص في الصورة، يقع علي المصور مسؤولية الحصول علي موافقة كتابية من الأشخاص المصورين في حالة المطالبة بذلك ولا تتحمل اللجنة المنظمة أي مسائلة قانونية بخصوص هذا الشأن.

يجب ألا تحتوي الصور علي أي رموز سياسية أو طائفية ، كما يجب مراعاة العادات والتقاليد والذوق العام في الصور المشاركة.

قرارات لجنة التحكيم نهائية وغير قابلة للمراجعة أو الطعن، ويتم إرسال الأعمال وفقا لبرنامج المسابقة ولن تقبل الأعمال المرسلة بعد انتهاء التسليم.

آخر موعد لاستقبال المشاركات الساعة 12 منتصف الليل من يوم السبت 20 ابريل 2019، وسوف يتم إعلان أسماء الفنانين المشاركين المقبولة أعمالهم يوم 25ابريل 2019 وإعلانهم بالصور المقبولة لطباعتها على خشب MDF مقاس 30*40 سم وتسليمها إلى متحف الفن الإسلامي بالقاهرة.

يتم إعلان نتائج المسابقة في احتفالية كبرى بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة يوم السبت 11 مايو 2019 ويتم افتتاح المعرض مرة أخرى في قاعة المعرض بقصر ثقافة بورسعيد يوم السبت 18 مايو 2019

تتكون لجنه التحكيم من نخبه من كبار مصوري مصر وهم

الفنانين جلال المسيري، ورضا الدنف، وحسام دياب، والجوائز عبارة عن ثلاثة دروع لكل فئة.