أخبار مصر | "المصريين الأحرار" يناقش استعدادات الحزب للاستفتاء على التعديلات الدستورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المصريين الأحرار" يناقش استعدادات الحزب للاستفتاء على التعديلات الدستورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع الدكتور عصام خليل، رئيس حزب "المصريين الأحرار"، مع أمناء المحافظات والقطاعات لمناقشة مستجدات الساحة وخطة العمل للفترة المقبلة واولويات التحرك والأستعداد للاستفتاء على الدستور.

وعرض "خليل" استراتيجية الحزب للتحرك على الأرض فى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية والإعداد الجيد للمشاركة الفاعلة فى ربوع الجمهورية، مركدًا أن الهدف الرئيسي لحزبنا خدمة الوطن ولا مجال بيننا للمصالح الضيقة والشخصية قائلا:"واثق بأننا قادرين على تحمل المسؤولية فغايتنا وهدفنا وليس شعار نردده".

وأضاف رئيس حزب "المصريين الأحرار"، أن حرص الحزب على الالتحام بالشارع ومعاملة المواطنين بصدق وأمانة يزيد مقدار وثقل الحزب لدى العامة، مشددًا بأنه لامجال للاستخفاف بعقول البسطاء أو المتاجرة بأوجاعهم وخدمتنا البلاد والشارع تكون بصورة تحفظ كرامة المواطن اولًا، مُعلنًا خطة عمل الحزب للتمهيد لعملية الاستفتاء على الدستور من خلال استطلاع الرأي فى حملة" رأيك يهمنا"، والتجهيز لمطبوعات تشرح المواد والنقاط الهامة بصورة بسيطه، والنزول للشارع بكل قوة فى محافظات الجمهورية لشرح المواد المزمع طرحها للاستفتاء مع اقامة ندوات هادفة بهذا الشأن، بالإضافة لخريطة العمل والتحرك أيام الأستفتاء.

وأوضح موقف الحزب من المواد المطروحة للتعديل ورؤيته لبعض المواد المتعلقة بمجلس الشيوخ من خلال زيادة عدد الأعضاء والصلاحيات، وأشار إلي أن الحزب ليس ضد تمثيل المرأة بنسبة فى المجالس النيابية وغيرها بينما داعمًا لها والهدف من حديثنا تدارك طبيعة بعض مناطق الصعيد والمدن الحدودية فى النص او مراعاة الأمر فى القانون.