أخبار مصر | الرقابة الإدارية: تورط 22 متهمًا في استقطاب وتسهيل سفر الأطفال للخارج بطريقة غير مشروعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرقابة الإدارية: تورط 22 متهمًا في استقطاب وتسهيل سفر الأطفال للخارج بطريقة غير مشروعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت هيئة الرقابة الإدارية، إنه استمرار لوفاء مصر بتعهداتها الدولية، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فقد أسفرت جهود هيئة الرقابة الإدارية‏ في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية عن الكشف عن تورط 22 متهم بمحافظات القاهرة والشرقية والقليوبية‏ والدقهلية والإسماعيلية في السعى لاستقطاب وتسهيل سفر الأطفال من عمر ثلاث سنوات، وراغبى الهجرة، لعدد من الدول‏ الأوروبية بشكل غير مشروع.

وتابعت الهيئة: جاء ذلك ‏باستخدام مستندات مزورة منسوب صدورها للجهات الرسمية، تفيد نسبهم إلى بعض المواطنين المقيمين ‏في الخارج، بالمخالفة للحقيقة.