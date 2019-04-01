أخبار مصر | النائبة إلهام المنشاوي تتقدم بطلب إحاطة حول تكليف الصيادلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النائبة إلهام المنشاوي تتقدم بطلب إحاطة حول تكليف الصيادلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت النائبة إلهام المنشاوي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجه للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بشأن تكليف الصيادلة بناءًا على طلب الدكتور محمد أنسي الشافعى نقيب صيادلة الإسكندرية، على خلفية حضورها باجتماع النقابة بسموحة.

وخلال الاجتماع، أتفق المُشاركون على مُطالبة نقابة صيادلة الإسكندرية بإعادة التوزيع غير العادل لأماكن التكليف ومرفق بها توقيعات الصيادلة دفعة ٢٠١٧ مُقدمة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

من جانبه، قال الدكتور عصام عبدالحميد وكيل نقابة الصيادلة والقائم بأعمال النقيب، إنه التقى الدكتورة سحر حلمى مدير إدارة التكليف بوزارة الصحة لبحث مشاكل تظلمات تكليف الصيادلة دفعة 2017، فيما أعلنت حلمي أنه سيتم فتح باب تظلمات التكليف على موقع الوزارة الرسمى فى الفترة من 11 أبريل حتى 26 أبريل الجارى.

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وأضاف عبدالحميد، أنه تم خلال اللقاء مناقشة أن يكون النقل بالبدل أحد أسباب التظلم على أن تتقدم النقابة بمذكرة لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد لإدراج ذلك البند كأحد الحلول لمشاكل توزيع التكليف.

وأوضح أن الإدارة حددت شروط لقبول التظلمات وهى الحالة الصحية للمكلف بعد إثباتها بقرار من المجالس الطبية المتخصصة، ويكون تكليف المتزوجات طبقًا لسكن الزوج المثبت بقسيمة زواج أو أي من طرق الاثبات المعتمدة، بالإضافة إلى أحقية التظلم في حالة مرض أحد الوالدين بأمراض تحتاج الإعالة بتقديم الشهادة الطبية المعتمدة وبشرط أن يكون المكلف هو العائل الوحيد للأسرة.

وأكد عبدالحميد أنه تم مناقشة نقل الصيادلة المكلفين بالعريش وشمال سيناء ومطروح لأماكن أقرب، إضافة إلى توزيع صيادلة بهيئة التأمين الصحى وأوضحت مديرة الإدارة أنه سيتم النظر فى تكليف 500 صيدلي بالهيئة.

وأشار إلى أن مديرة الإدارة وعدت بالنظر فى تكليف الفين و400 صيدلانية جاء تكليفهم خارج محافظاتهم.