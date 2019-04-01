أخبار مصر | علاء عابد: تعذيب سجين كاليفورينا يؤكد انتهاك أمريكا لحقوق الإنسان داخل سجونها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علاء عابد: تعذيب سجين كاليفورينا يؤكد انتهاك أمريكا لحقوق الإنسان داخل سجونها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عن أسفه الشديد عما آلت إليه حقوق الانسان الأمريكى قائلا:"أنه تابع عبر وسائل الإعلام وأظهرت فيديو عن حالة سجين مريض فى سجن عمومى بولاية كاليفورنيا الأمريكية وهو يتعرض لأبشع أنواع انتهاك حقوق الإنسان من خلال قيام الشرطة الأمريكية بضربه بصورة غير إنسانية".

وتساءل "عابد": أين المنظمات الدولية خاصة منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وفريدم هاوس وأين الكونجرس الامريكى من مثل تلك الواقعة؟، مُعتبرًا أن هذا الفيديو هو فضيحة للإدارة الأمريكية وللعالم كله ولجميع منظمات العالم الصامتة عن انتهاك حقوق الإنسان داخل الولايات المتحدة الأمريكية، كما تساءل "عابد" لماذا الكيل بمكيالين من المجتمع الدولى فى مثل هذه القضايا التي تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الانسان، مُؤكدًا أنه فى الوقت الذى تحاول فيه المنظمات الدولية المشبوهة النيل من مصر فى ملف حقوق الانسان من خلال الاعتماد على الآلة الإعلامية الكاذبة لجماعة الإخوان الإرهابية بادعاءات باطلة ولا أساس لها على أرض الواقع نجد هذه المنظمات المشبوهة وغيرها تقف صامتة.

وأشار عابد، إلى أن هذا الفيديو تحديدًا أكد للعالم أجمع أكاذيب وإدعاءات منظمات حقوق الانسان العالمية ضد مصر وأن أمثال منظمات العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وغيرهما هى منظمات وأصبحت بوقا لجماعة الإخوان الإرهابية ومتحدثا رسميًا بلسانها نظير ماتحصل عليه من أموال قذرة تدفعها لهم الأنظمة والدول التي تشجع وتمول وتسلح وتأوى الارهاب والإرهابيين على أراضيها.