مصر | القبض على عصابة تعذيب طفل بالمرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على عصابة تعذيب طفل بالمرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال المباحث بإلقاء القبض على المتهمين، بتعذيب طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة، بمنطقة المرج، وبعمل التحريات دلت على قيام 3 سائقين قاموا بضرب الطفل المعاق اعتقادًا منهم بمحاولته سرقة محتويات إحدى السيارات.

البداية عندما تلقي مأمور قسم شرطة المرج بلاغا من "ع. م" يفيد باختطاف نجلة مروان، من ذوي الاحتياجات الخاتصة والعثور عليه مقيد وعلى جسده آثار تعذيب.

وقال الأب فى بلاغة إنه اصطحب نجله لصلاة الجمعة بالمسجد وفجأة اختفى نجله وبعد يومين من البحث عنه اتصل به أحد من الجيران وأخبره بأن نجله عثر عليه مقيدًا وعلى جسده آثار ضرب وتعذيب بأماكن حساسة ولأن نجله لا يستطيع التحدث لم يعلم منه عما حدث له وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري مباشرة التحقيقات.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.