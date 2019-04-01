شكرا لقرائتكم خبر عن «القومية لعلاج الأورام»: لدينا 15 ألف مصابة بسرطان الثدي كل عام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور هشام الغزالي، عضو اللجنة القومية لعلاج الأورام، إن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن سرطان الثدي رائعة وتستحق التحية، موضحًا أن المسح لكل السيدات مهم جدًا من أجل الاطمئنان على سيدات مصر.
وأضاف «الغزالي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أنه «لدينا 15 ألف مصابة بسرطان الثدي كل عام، وتعتبر النسبة مرتفعة، ولكنها ليست أعلى من النسب الغربية»، مشيرًا إلى أن «نسب الإصابة في مصر أقل من الدول الغربية، ولكن الوفيات أعلى من الخارج».
وتابع: «نستهدف تقليل وفيات المصابات بسرطان الثدي، ونسب الشفاء في المراحل المبكرة للسرطان تصل إلى 95% ونسبة استئصال الثدي تكون منعدمة، وفي المراحل المبكرة تحتاج السيدة للعلاج الهرموني دون الكيماوي، ولكن للأسف السيدات لدينا يأتين للعلاج في المراحل المتأخرة للمرض».
وأكد أن مبادرة الكشف عن سرطان الثدي تحتاج إلى خطة علاجية بالتزامن معها، ويمكن تقليل الإصابة السرطانية بنسبة 40% بالابتعاد عن التدخين وممارسة الرياضة، وتناول الخضروات والفاكهة.
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