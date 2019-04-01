شكرا لقرائتكم خبر عن حظر التوك توك في جميع الشوارع الرئيسية على مستوى الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الحكومة قررت قبل أسبوعين الترخيص لسيارات الفان في المدن كوسيلة نقل، واقتصار عمل التوك توك في القرى والأماكن غير المخططة والحارات والنجوع.

وأضاف «قاسم» في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «الحكومة تعمل على تقنين وضع سيارات الفان كأجرة بدلا من الملاكي، وتعتبر السيارة مصدر دخل جيدًا جدًا للأسر وسائقي التوك توك».

وتابع: «حظر سير التوك توك في كل الشوارع الرئيسية بجميع المحافظات، والمخالف سيتعرض للعقوبات، ووزير التنمية المحلية اطّلع على تجربة الهند في التوك توك والترخيص له».