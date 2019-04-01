الارشيف / أخبار مصر

حظر التوك توك في جميع الشوارع الرئيسية على مستوى الجمهورية

0 نشر
بسام رمضان 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن حظر التوك توك في جميع الشوارع الرئيسية على مستوى الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الحكومة قررت قبل أسبوعين الترخيص لسيارات الفان في المدن كوسيلة نقل، واقتصار عمل التوك توك في القرى والأماكن غير المخططة والحارات والنجوع.

وأضاف «قاسم» في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «الحكومة تعمل على تقنين وضع سيارات الفان كأجرة بدلا من الملاكي، وتعتبر السيارة مصدر دخل جيدًا جدًا للأسر وسائقي التوك توك».

وتابع: «حظر سير التوك توك في كل الشوارع الرئيسية بجميع المحافظات، والمخالف سيتعرض للعقوبات، ووزير التنمية المحلية اطّلع على تجربة الهند في التوك توك والترخيص له».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حظر التوك توك في جميع الشوارع الرئيسية على مستوى الجمهورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا