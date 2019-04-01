شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة الإدارية: تورط 22 متهمًا من 5 محافظات في جرائم الهجرة غير الشرعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

‏ أعلنت هيئة الرقابة الإدارية أن جهودها في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، أثبتت تورط 22 متهمًا بمحافظات القاهرة والشرقية والقليوبية‏ والدقهلية والإسماعيلية في السعى لاستقطاب وتسهيل سفر الأطفال من عمر 3 سنوات وراغبي الهجرة، لعدد من الدول‏ الأوروبية بشكل غير مشروع، ‏باستخدام مستندات مزورة منسوب صدورها للجهات الرسمية، تفيد بنسبهم إلى بعض المواطنين المقيمين ‏في الخارج، بالمخالفة للحقيقة.

وأكدت هيئة الرقابة الإدارية في بيانها، الإثنين، أن جهودها جاءت استمرارا لوفاء مصر بتعهداتها الدولية، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.