شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة الإدارية: تورط 22 متهمًا من 5 محافظات في جرائم الهجرة غير الشرعية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت هيئة الرقابة الإدارية أن جهودها في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، أثبتت تورط 22 متهمًا بمحافظات القاهرة والشرقية والقليوبية والدقهلية والإسماعيلية في السعى لاستقطاب وتسهيل سفر الأطفال من عمر 3 سنوات وراغبي الهجرة، لعدد من الدول الأوروبية بشكل غير مشروع، باستخدام مستندات مزورة منسوب صدورها للجهات الرسمية، تفيد بنسبهم إلى بعض المواطنين المقيمين في الخارج، بالمخالفة للحقيقة.
وأكدت هيئة الرقابة الإدارية في بيانها، الإثنين، أن جهودها جاءت استمرارا لوفاء مصر بتعهداتها الدولية، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
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