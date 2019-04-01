شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل «فيروس سي» للإعلامية نجوى إبراهيم في الدقهلية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى فريق 100 مليون صحة بديوان عام محافظة الدقهلية، الاثنين، الكشف الطبي على المذيعة نجوى إبراهيم، أثناء توجهها للمشاركة في احتفال المحافظة بالأمهات المثاليات.

واستقبل الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، الإعلامية القديرة نجوى إبراهيم، وقام باصطحابها في جولة بمعرض «أعلام الدقهلية» داخل الديوان، والذي يضم صورا لأعلام المحافظة في كافة المجالات العلمية والفنية والثقافية وغيرها.

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وأعربت «إبراهيم» عن سعادتها بوجودها للمرة الأولى في محافظة الدقهلية التي قدمت لمصر عددا كبيراً من الأعلام في مختلف مجالات الفن والفكر والإبداع والعلم والسياسة.

وأثناء توجه «إبراهيم» للقاعة الكبرى بالمحافظة للمشاركة في احتفال الأمهات المثاليات بالديوان العام، شاهدت فريق 100 مليون صحة يؤدي عمله في الكشف على العاملين بالمحافظة، وشرح لها الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، طريقة عمل الفريق، فطلبت منهم الكشف عليها، مؤكدة أنها لم تشارك بالحملة في القاهرة، وتم الكشف عليها وإبلاغها بالنتيجة، حيث أكدت التحاليل خلوها من فيروس سي والأمراض السارية.

وأشادت نجوى إبراهيم بمبادرة الرئيس قائلة: «الرئيس السيسي بيحب مصر والمصريين وعلشان كده حريص على صحتهم وعلاجهم من الأمراض مجانًا».

محافظ الدقهلية ونجوى إبراهيم يكرمون الأمهات المثاليات بالدقهلية

محافظ الدقهلية ونجوى إبراهيم يكرمون الأمهات المثاليات بالدقهلية

محافظ الدقهلية ونجوى إبراهيم يكرمون الأمهات المثاليات بالدقهلية

محافظ الدقهلية ونجوى إبراهيم يكرمون الأمهات المثاليات بالدقهلية

محافظ الدقهلية ونجوى إبراهيم يكرمون الأمهات المثاليات بالدقهلية

محافظ الدقهلية ونجوى إبراهيم يكرمون الأمهات المثاليات بالدقهلية

محافظ الدقهلية ونجوى إبراهيم يكرمون الأمهات المثاليات بالدقهلية

محافظ الدقهلية ونجوى إبراهيم يكرمون الأمهات المثاليات بالدقهلية