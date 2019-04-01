شكرا لقرائتكم خبر عن خبير في الشأن التركي: المعارضة أفشلت حزب أردوغان بانخراطها في الشارع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال كرم سعيد، المتخصص في الشؤون التركية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الليرة التركية انخفضت بنسبة 35% متأثرة بنتائج الانتخابات المحلية التركية مع سقوط حزب أردوغان في الانتخابات.

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وأضاف سعيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن نتائج الانتخابات لم تكن مفاجئة ولا صادمة، خاصة أن جميع استطلاعات الرأي بشأن نتائج هذه الانتخابات أكدت صعود المعارضة على حساب حزب العدالة والتنمية، وتحديدًا على تحالف الشعب الذي يقوده حزب العدالة والتنمية ومعه شريكه حزب الحركة القومية.

وحدد كرم سعيد، المتخصص في الشؤون التركية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أسباب صعود المعارضة على حساب العدالة والتنمية الذي فقد أكثر من 8% مقارنة بالانتخابات المحلية في عام 2014، الأولى هي نجاح المعارضة تصدير خطاب سياسي مغاير أكثر انخراطًا في الشارع واهتماما بقضايا المواطن التركي واستطاعت أن تتغلب على الفروقات الأيديولوجية فيما بينها.

وكشف المتخصص في الشؤون التركية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن من ضمن الأسباب أيضًا، فشل حكومة حزب العدالة والتنمية في التحايل على الأزمة الاقتصادية التي تشهدها تركيا منذ أغسطس الماضي ولم تنجح الحكومة التركية في تسكين أوجاع الشعب مع ارتفاع معدل التضخم إلى 20% والبطالة قفز إلى 13% والليرة فقدت 35% من قيمتها أمام الدولار ولم تفلح الإجراءات الحكومية التركية لأنها غير حقيقية واقتصادية بالأساس مع إصرار الرئيس التركي على التدخل بشكل مباشر في عمل البنك المركزي وإصراره على تخفيض سعر الفائدة.