شكرا لقرائتكم خبر عن متخصص في الشأن التركي: الإخوان «وشهم نحس» على أردوغان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب يوسف الشريف، المتخصص في الشأن التركي، إن الانتخابات المحلية في تركيا كانت «يومًا أسود» على الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأضاف «الشريف» في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN» أن «أردوغان تجاوز كل الخطوط الحمراء أثناء الدعاية الانتخابية، وهدد كل من يفوز من المعارضة بالسجن».

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وتابع أن «أردوغان خسر 12 بلدية في الانتخابات، ولم تمثل أي تهديداته مخاوف للشعب التركي، ولم يكن يتخيل أحد فوز المعارضة في 12 ولاية»، مؤكدًا أن «هناك انهيارًا واسعًا في شعبية أردوغان وحزبه».

وأوضح أن «أردوغان يحاول استرجاع إسطنبول بعد خسارته لها بشكل غير رسمي، عن طريق الترويج بالتزوير في الانتخابات»، مؤكدًا أن «الناخب التركي وجه صفعة قوية لأردوغان ونظامه، ولسان الرئيس التركي وخروجه عن الآداب العامة سبب خسارته للانتخابات».

وأكد أن «أردوغان وجه فقط السباب والشتائم والترويج لإسقاط تركيا في عدم انتخاب العدالة والتنمية، والانتخابات شهدت مقتل 4 مواطنين على يد مرشحي العدالة والتنمية»، مشيرًا إلى أن «المعارضة التركية قدمت مشروعات حقيقية على عكس وعود أردوغان، والإخوان كانوا (وشهم نحس) على أردوغان».