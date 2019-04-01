شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقي تتبرّأ من الفيديو المسيء للفنانين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الفنانة هالة صدقي إنها نشرت فيديو من كواليس مسلسل تقوم به دون صوت، ولكن فوجئت بنزول صوت معه يسيء للفن والفنانين.

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وأضافت «صدقي»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»: «تم التوصل للشخص الذي ركّب صوتي على الفيديو للإساءة للفنانين، وهناك من يتعمد إهانة الفنانين».

وتابعت: «دائمًا أقول إن الوسط الفني أهلي وعائلتي، وأنا منهم، فكيف أقوم بالإساءة إليهم والتطاول عليهم»، مضيفة: «تم تركيب الصوت على الفيديو.. وليس منطقيًا أن أشتم الوسط الفني، وقدمت شكوى لمباحث الإنترنت».

وأردفت: «الصوت اللي في الفيديو قريب من صوتي، ولكن فيه خفة شوية، وفيه شتيمة للناس التي بتشتغل في الوسط الفني».