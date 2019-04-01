شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقي تتبرّأ من الفيديو المسيء للفنانين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت الفنانة هالة صدقي إنها نشرت فيديو من كواليس مسلسل تقوم به دون صوت، ولكن فوجئت بنزول صوت معه يسيء للفن والفنانين.
وأضافت «صدقي»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»: «تم التوصل للشخص الذي ركّب صوتي على الفيديو للإساءة للفنانين، وهناك من يتعمد إهانة الفنانين».
وتابعت: «دائمًا أقول إن الوسط الفني أهلي وعائلتي، وأنا منهم، فكيف أقوم بالإساءة إليهم والتطاول عليهم»، مضيفة: «تم تركيب الصوت على الفيديو.. وليس منطقيًا أن أشتم الوسط الفني، وقدمت شكوى لمباحث الإنترنت».
وأردفت: «الصوت اللي في الفيديو قريب من صوتي، ولكن فيه خفة شوية، وفيه شتيمة للناس التي بتشتغل في الوسط الفني».
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