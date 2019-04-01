شكرا لقرائتكم خبر عن مصر رئيسًا للجنة الدولية للعلوم البحرية التابعة لليونسكو للمرة الثانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرا مقدما من الدكتورة سوزان خليف، رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، حول فوز مصر، ممثلة في المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، برئاسة اللجنة الدولية الفرعية لإفريقيا وجزر الدول المجاورة للعلوم البحرية التابعة لليونسكو (IOCAFRICA) لدورة ثانية ولمدة عامين حتى 2021.

وأكد عبدالغفار في بيان، الاثنين، أن فوز مصر بهذا المقعد يعد إضافة جديدة لملف مصر الإفريقى المتميز على المستوى العلمى، ويعتبر حافزا لإحراز المزيد من النجاح على الصعيدين الإفريقى والدولى.

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وأشار التقرير إلى انتخاب الدكتور محمد سعيد، الأستاذ بالمعهد، رئيسا، وذلك خلال الاجتماع الخامس للجمعية العامة للجنة، والذي عقد في نيروبي بكينيا، كما فازت نيجيريا ومدغشقر والسنغال بمنصب نواب الرئيس.

جدير بالذكر أن اللجنة الدولية الفرعية لإفريقيا ودول الجزر المجاورة هي هيئة فرعية للجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات التابعة لليونسكو (UNESCO/IOC) ومسؤولة عن تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وتطوير وتنسيق البرامج البحرية للجنة العلمية والبحثية، وخدمات ورصد المحيطات، وتنمية القدرات والأنشطة ذات الصلة في إفريقيا.

وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية العامة للجنة تجتمع كل عامين لعرض الأنشطة والبرامج التي تم تنفيذها خلال العامين السابقين، وإعداد خطة عمل للعامين القادمين، وانتخاب هيئة مكتب اللجنة والذي يتكون من رئيس اللجنة، بالإضافة إلى 3 نواب للرئيس، وقد حضر هذا الاجتماع ممثلون عن 22 دولة إفريقية، وبعض المنظمات الدولية، مثل منظمة الزراعة والأغذية (FAO)، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، وهيئة غرب المحيط الهندي للعلوم البحرية (WIOMSA) وغيرها من المنظمات الدولية.