شكرا لقرائتكم خبر عن 16 دولة في النسخة الخامسة لـ«مهرجان التذوق الدولي» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ينطلق مهرجان الطهي والتذوق الدولي في مصر، للعام الخامس على التوالي، حيث يقدّم أفضل دول العالم في مجال الطهي، وذلك تحت عنوان «LE CUISINE مذاق ثقافات العالم»، بفندق جي دبليو ماريوت بالقاهرة الجديدة يوم 13 إبريل، تحت رعاية مؤسسة الأهرام ومجلة نصف الدنيا، بالتعاون مع وكالة الأهرام للإعلان.
ويهدف المهرجان إلى تقريب الشعوب وتعريفهم على ثقافات بعضهم البعض، كما يعمل على الترويج السياحي والثقافي لمصر، ويشارك بالمهرجان هذا العام ١٦ دولة، هي: الولايات المتحدة الأمريكية، جورجيا، أوكرانيا، روسيا، كوريا الجنوبية، المكسيك، أرمينيا، ألبانيا، المغرب، لبنان، بيرو، اليابان، الهند، الكاميرون، فرنسا، ومصر التي تمثلها جمعية الطهاة المصريين.
ويقام المهرجان بفندق جي دبليو ماريوت بالمنطقة المفتوحة للجولف وفي الهواء الطلق، حيث يفتتح المؤتمر عدد من الوزراء ويحضره عدد من الشخصيات العامة والفنانين ورجال الأعمال وعدد من أبناء جاليات الدول المشاركة.
كانت هذه تفاصيل خبر 16 دولة في النسخة الخامسة لـ«مهرجان التذوق الدولي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.