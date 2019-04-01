شكرا لقرائتكم خبر عن 16 دولة في النسخة الخامسة لـ«مهرجان التذوق الدولي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينطلق مهرجان الطهي والتذوق الدولي في مصر، للعام الخامس على التوالي، حيث يقدّم أفضل دول العالم في مجال الطهي، وذلك تحت عنوان «LE CUISINE مذاق ثقافات العالم»، بفندق جي دبليو ماريوت بالقاهرة الجديدة يوم 13 إبريل، تحت رعاية مؤسسة الأهرام ومجلة نصف الدنيا، بالتعاون مع وكالة الأهرام للإعلان.

ويهدف المهرجان إلى تقريب الشعوب وتعريفهم على ثقافات بعضهم البعض، كما يعمل على الترويج السياحي والثقافي لمصر، ويشارك بالمهرجان هذا العام ١٦ دولة، هي: الولايات المتحدة الأمريكية، جورجيا، أوكرانيا، روسيا، كوريا الجنوبية، المكسيك، أرمينيا، ألبانيا، المغرب، لبنان، بيرو، اليابان، الهند، الكاميرون، فرنسا، ومصر التي تمثلها جمعية الطهاة المصريين.

ويقام المهرجان بفندق جي دبليو ماريوت بالمنطقة المفتوحة للجولف وفي الهواء الطلق، حيث يفتتح المؤتمر عدد من الوزراء ويحضره عدد من الشخصيات العامة والفنانين ورجال الأعمال وعدد من أبناء جاليات الدول المشاركة.