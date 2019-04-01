شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يحيل 174 طبيبًا وموظفًا للتحقيق بمركز أبحاث الكبد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، 174 طبيبًا وموظفًا للتحقيق بمركز أبحاث الكبد، وذلك لتغيبهم عن العمل، بناءً على مراجعة جهاز البصمة بالمركز، حيث تبين أن قوة المركز 557 طبيبًا وموظفًا.

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وبالمرور على المركز تبين أنه يحتاج إلى وحدتي مناظير، حيث تم تكهين 9 أجهزة، ويوجد بالمركز وحدتا مناظير تعملان على مدار 24 ساعة وبهما 14 جهاز منظار، كما تحتاج غرفة العمليات إلى «جهاز تخدير نقال، جهاز دياثرمي _كي كهربي، جهاز منظار جراحي، جهاز كوزا لجراحة الكبد، جهاز قطع وكي بالألتراسونيك»، ويحتاج إلى قطعة تصوير شرياني للأوعية الدموية لجهاز C R M، وذلك لتوفير خدمة الحقن الشرياني للمواطنين، ويوجد عجز للأطباء بقسم العناية الذي تم افتتاحه مؤخراً ولم يتم تشغيله لعجز الأطباء، كما أن المركز بحاجة إلى 47 ممرضة، كما أنه لا يوجد بالمركز بنك دم، ويتم إرسال المرافقين للمرضى لتوفيره من بنك الدم الإقليمي التابع لمديرية الشؤون الصحية بالمحافظة.

وأوضح بيان المحافظة أن كل التكييفات بالمركز تحتاج إلى صيانة خاصة مع انتهاء فصل الشتاء، وتم بناء مبنى إداري للمركز تبرع به أحد المواطنين، حيث تم إنهاء أعمال الخرسانات والطوب وتتبقى التشطيبات «أعمال المحارة، الكهرباء، السباكة، الخشب، الدهانات» وتوقف المتبرع لهذا الحد، ويحتاج المبنى إلى الاستكمال، بالإضافة إلى أنه يوجد للمركز مديونية لدى التأمين الصحي بمبلغ 700 ألف جنيه من شهر أكتوبر 2018 طبقاً للتعاقد المبرم بينهما، حيث إن التعاقد يلزم التأمين بعدم التأخر عن 60 يومًا، وذلك بناء على تقرير المتابعة الميدانية، طبقاً لتكليفات محافظ كفر الشيخ.

وكلف المحافظ، وكيل وزارة الصحة بسد عجز الأطباء والتمريض عن طريق الندب أو النقل، وإخطار الأمانة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بصورة تقرير العرض لتوفير النواقص، فضلاً عن تكليف مدير فرع التأمين الصحى بكفرالشيخ بسرعة سداد المديونية الخاصة بهم للمركز لحسن تأدية الخدمات المقدمة للمواطنين، وتكثيف الرقابة على المستشفيات والوحدات الصحية قائلاً «غياب طبيب قد يتسبب في وفاة مريض».