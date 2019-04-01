شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تدشّن المرحلة الثالثة لمشروع «مودة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشّنت جامعة حلوان المرحلة الثالثة للمشروع الرئاسي «مودة» الذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي في الجامعات المصرية، لتأهيل الشباب المصري من خلال مجموعة من الدورات التدريبية المخصصة لتنمية معارفهم وخبراتهم للحفاظ على كيان الأسرة المصرية.

وقال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قام بالتوجيه خلال المؤتمر السادس للشباب بإعداد مشروع للحد من الارتفاع المطرد في حالات الطلاق، هذا بالإضافة إلى تفعيل بروتوكول التعاون المبرم بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتنفيذ مشروع مودة للحفاظ على كيان الأسرة المصرية بجامعات القاهرة، عين شمس، بورسعيد، الإسكندرية.

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وأشار نجم إلى أهمية المودة والرحمة في مواجهة المشكلات داخل الأسرة المصرية، وكيفية تحقيق التكافل والتكامل بين أفراد الأسرة لمواجهة مشكلة الطلاق، لذا وجبت التوعية لدى شباب الجامعات، حيث يعد مشروع مودة مشروعا قوميا لأنه يتعلق بالأسرة التي تعد أساس المجتمع، من أجل بناء الدولة في خطوة على طريق التنمية، وأكد رئيس الجامعة تضافر العديد من الجهات من أجل نجاح المشروع الذي يتضمن التوعية بالجوانب الاجتماعية والصحية والدينية باعتبارها الأعمدة الرئيسية لبناء الكيان الأسرى.

وأضاف أن العبء الأكبر في التوعية يقع على كليات الخدمة الاجتماعية والآداب والتربية بالجامعة، كما تسعى الجامعة لنشر ثقافة مودة خارج أسوار الجامعة أيضا كنوع من خدمة المجتمع المحيطة بالحرم والكليات الخارجية.

وأشارت الدكتورة رمزة حسين، مدير مشروع مودة، إلى أن هذه المبادرة تهدف لمعالجة مشكلة الطلاق التي بدأت تسود بين الشباب، وهو ما يهدد استقرار المجتمع، مقدمة الشكر إلى جامعة حلوان على الاهتمام بهذا المشروع، مؤكدة أن تدريب أعضاء هيئة التدريس لتنفيذ آليات مشروع مودة سيتم من خلال المدرب الدولي الدكتور محمود فوزي.