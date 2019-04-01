شكرا لقرائتكم خبر عن حظر استخدام الأكياس البلاستيكية في البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت محافظة البحر الأحمر خطوة جادة لتحسين البيئة السياحية فيها، بحظر تداول واستخدام الأكياس البلاستيك، بداية من يونيو المقبل، وهي خطوة طال انتظارها، وطالب بها العاملون في قطاع سياحة الغوص منذ سنوات. القرار اتخذه المحافظ أحمد عبدالله، لأن هذه الأكياس تضر الثدييات والطيور والأسماك والحياة البحرية والبرية، ولذا كان المحافظ السابق مجدى قبيصى اتخذ نفس القرار عام 2008، والذى تم تفعيله أيضاً بقرار عبدالله الذي حمل رقم 167 لسنة 2019.

وينص القرار على حظر استخدام الأكياس البلاستيك بالمحال العاملة: المطاعم والسوبر ماركت ومحال البقالة واللحوم والأسماك والفواكه والخضروات والصيدليات.

ومن المقرر إطلاق حملة توعية حول الآثار السلبية للبلاستيك على الحياة البحرية والبرية وصحة الإنسان، ومحاضرات بالمدارس، وحملات تنظيف للجزر والشواطئ وتحت الماء، بالتعاون مع المدارس العامة ومراكز الغوص، والمشاركة المجتمعية من سكان المحافظة، باستهداف الفنادق والمنتجعات لدعم وتشجيع تنفيذ القرار.