شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يكلف محمد السباعي بالعمل متحدثا رسميا للوزارة بدلا من يسرى خفاجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى تكليف المهندس محمد أحمد ماهر السباعي بالمكتب الفنى، متحدثا رسميا للوزارة خلفا للدكتور يسرى خفاجى. وكان الدكتور يسرى خفاجى قد تقدم بطلب لوزير الرى بإعفائه من مهام المتحدث الرسمى للوزارة.

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