شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: فتح جميع الحدائق بالمجان لجميع دور الايتام الجمعة القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، فتح حدائق القاهرة الجمعة المقبل مجانا لجميع دور الأيتام، احتفالا بيوم اليتيم. Advertisements وأكد محافظ القاهرة، أنه وجه برفع كفاءة الحدائق استعدادا لاستقبال الأطفال الأيتام، والعمل على إدخال البهجة والسرور على قلوبهم.

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