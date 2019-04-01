الرقابة الإدارية تفجر قضية جديدة: 22 متهمًا سهلوا تسفير القُصر للخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

كشفت هيئة الرقابة الإدارية، عن تورط 22 متهمًا بخمس محافظات في تسهيل سفير العائلات والقُصر للخارج بطرق غير شرعية.

وذكرت الهئية في بيان لها اليوم الاثنين: "استمرارًا لوفاء مصر بتعهداتها الدولية، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، فقد اسفرت جهود هيئة الرقابة الإدارية‏ في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية عن الكشف عن تورط 22 متهم بمحافظات القاهرة والشرقية والقليوبية‏ والدقهلية والإسماعيلية في السعى لاستقطاب وتسهيل سفر العائلات والقُصر، راغبى الهجرة لعدد من الدول‏ الأوروبية بشكل غير مشروع".

وأضافت الهيئة: "استخدام المتهمون مستندات مزورة منسوب صدورها للجهات الرسمية، تفيد نسبهم إلى بعض المواطنين المقيمين ‏في الخارج، بالمخالفة للحقيقة".