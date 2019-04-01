محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:
كشفت هيئة الرقابة الإدارية، عن تورط 22 متهمًا بخمس محافظات في تسهيل سفير العائلات والقُصر للخارج بطرق غير شرعية.
وذكرت الهئية في بيان لها اليوم الاثنين: "استمرارًا لوفاء مصر بتعهداتها الدولية، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، فقد اسفرت جهود هيئة الرقابة الإدارية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية عن الكشف عن تورط 22 متهم بمحافظات القاهرة والشرقية والقليوبية والدقهلية والإسماعيلية في السعى لاستقطاب وتسهيل سفر العائلات والقُصر، راغبى الهجرة لعدد من الدول الأوروبية بشكل غير مشروع".
وأضافت الهيئة: "استخدام المتهمون مستندات مزورة منسوب صدورها للجهات الرسمية، تفيد نسبهم إلى بعض المواطنين المقيمين في الخارج، بالمخالفة للحقيقة".
كانت هذه تفاصيل خبر الرقابة الإدارية تفجر قضية جديدة: 22 متهمًا سهلوا تسفير القُصر للخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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