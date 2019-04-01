غادة والي: ملابس الإحرام هدية لحجاج الجمعيات الأهلية

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وزيرة التضامن تعلن قرعة حج الجمعيات الأهلية

أعلنت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الإثنين، تقديم إسدال للسيدات من حجاج الجمعيات وملابس الإحرام "هدية" لأول مرة للحجاج، لافتة إلى أن الملابس إنتاج مصرى، وأكدت حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات لحجاج الجمعيات الأهلية، موضحة في كلمتها بالقرعة الإلكترونية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم الحج 2019 م - 1440 هـ، لاختيار 12 ألفا من المتقدمين من أصل 32 ألفا و600 متقدم على مستوى جميع محافظات الجمهورية، أنه تعم التعاقد على وسائل نقل حديثة للحجاج أقلها إنتاج عام 2016، لتقلهم بمناطق المناسك بالمملكة العربية السعودية.

ويبدأ إعلان النتائج على الموقع الإلكتروني للمؤسسة القومية للحج والعمرة بالرقم القومي، وعلى بوابة الحج الموحدة وموقع وزارة التضامن الاجتماعي. ويمكنك الدخول عليها من (هنا)وجاءت الأسعار والمستويات كالتالي: سعر رحلة الحج بالمستوى الأول بـ105 آلاف جنيه، المستوى الثاني في فنادق بـ90 ألف جنيه، المستوى

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