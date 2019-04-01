شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة المصرية الصينية تشارك في منتدى الطب الصيني (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك وفد من الجامعة المصرية الصينية برئاسة الدكتور عصام محمد إبراهيم، نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة، اليوم الاثنين، في فعاليات منتدى تشجيع الاستثمار في صناعة الصحة والطب الصيني، بمدينة ينج شوان بمقاطعة نينشيا، تلبية لدعوة رسمية من جامعة شنغهاى جياوتونج وحكومة مقاطعة ينج شوان، من خلال دعم مبادرة «الحزام والطريق».

منتدى الطب الصيبني

جاء ذلك في إطار دعم التعاون العلمي والثقافي بين مصر والصين، والاستفادة من الخبرات الصينية في المجالات الطبية ونقلها إلى مصر.

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وقال نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة، إنه بفعاليات المنتدى، تم تقديم شرح لبعض النقاط المهمة حول طريق الحرير قديمًا ودوره في نقل الأدوية الصينية التقليدية من وإلى الصين، وأهمية الأدوية الصينية لدى الدول الأخرى، مشيراً إلى أن بعض الأدوية الصينية كانت مستخدمة قديمًا ويتم تصديرها إلى دول أخرى مثل اليابان وكوريا وغيرهما.

وأضاف أن الحوار تطرق إلى أهمية تعلم اللغات المختلفة لتحقيق التعاون الدولي، مشيراً إلى تأثير مصر الواضح على كل الدول الإفريقية بموقعها الجغرافي المتميز وبيئتها الجيدة وثقافتها الغنية، وهو ما يجعل تقدمها وتطورها في الطب الصيني بداية لتطوير مختلف الدول الإفريقية.

منتدى الطب الصيبني

جدير بالذكر أنه على هامش المؤتمر عقد وفد الجامعة عدة اجتماعات تتعلق بهذا الصدد وقام بزيارة عدة مستشفيات هناك، وذلك للاطلاع على أحدث ما توصل إليه الطب الصيني في تشخيص الأمراض وخاصة الأمراض المستعصية وكيفية علاجها، وكذلك على أحدث ما توصلت إليه الشركات الصينية في تكنولوجيا صناعة الأجهزة والمعدات الطبية وتشخيص الأمراض، وكذلك العلاج عن بُعد باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

وفي نهاية الجولة، أثنى الوفد المصري على المنظومة الطبية هناك وأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الطبية والتي دومًا تصدرها الصين إلى كل دول العالم، وأيضاً على الجهود الصينية المبذولة لتحقيق التعاون الدولي المنشود في هذا المجال.