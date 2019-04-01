شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين «البحر الأحمر» وبوابة «Egyptian Global» لتسويق منتجعات المحافظة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهد اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، ظهر اليوم، توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة وبوابة مصر للعالم الرقمية (Egyptian Global Gate) لتسويق منتجعات وفنادق البحر الأحمر.
من جانبه، أكد المحافظ أهمية ربط موقع (Eg- gate) ببوابة Egyptian Global، مشيرًا إلى ضرورة التنسيق مع شركات الاتصالات لإرسال رسالة ترحيب بالسائحين الذين يزورون البحر الأحمر تتضمن اللينك الخاص بالموقع.
وفي السياق ذاته، وجه المحافظ بالتنسيق مع مديري الفنادق والمنتجعات السياحية للترويج للموقع على شاشات الفنادق، ووضع ملصقات تحمل اسم الموقع داخل الغرف الفندقية.
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