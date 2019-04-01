شكرا لقرائتكم خبر عن الحبس 6 أشهر لوائل الإبراشي ومحمد الغيطي (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنح أكتوبر، برئاسة المستشار محمد حسين عامر، الإثنين، بحبس كل من الإعلاميين وائل الإبراشي ومحمد الغيطي، بالحبس 6 أشهر، وكفالة 2000 جنيه لكل منهما، لاتهامهما بالتأثير على الشهود وعلى سير التحقيقات في واقعة مقتل شخص على يد قاضٍ بمدينة نصر.

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كانت نيابة استئناف القاهرة أمرت في وقت سابق بإخلاء سبيل «الإبراشي»، بكفالة مالية 5 آلاف جنيه، على ذمة الواقعة، بعد أن وجهت له تهمة التأثير على سير التحقيقات وتوصيف وقائع محل التحقيقات على خلفية استضافته لشاهدة في قتل قاضٍ لمواطن بمنطقة مدينة نصر، حيث أدلت بتصريحات مغايرة لبعض ما أدلت به تحقيقات النيابة.

وقال «الإبراشي» وقتها إنه استهدف التأكيد على أن القانون يطبق على الجميع، وإن المستشار الذي قتل مواطنًا ليس فوق القانون، إلى جانب طرح تساؤلات حول كيف يتحول قاضٍ له مكانته في المجتمع لقاتل بسبب مشاجرة تافهة وليدة لحظة، كان يمكنه أن يواجه أي مشكلة بالقانون وإن الهدف من الحلقة هو مناقشة القضية من الزاوية الاجتماعية دون أي تأثير على مجريات التحقيق، أو أي موقف مسبق تجاه أطراف القضية.

وجاءت التحقيقات على خلفية تقدم شقيق القاضي المتهم ببلاغ للنائب العام يتهم فيه الإبراشي بالتأثير على جهات التحقيق وخلق صورة ذهنية سلبية عن شقيقه قبل انتهاء التحقيقات، بالإضافة للإعلامي محمد الغيطي أيضا الذي قدم حلقة تحوي نفس الموضوع.