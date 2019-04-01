شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: الرئيس المصري حضر القمة إكرامًا لـ«السبسي» ولم يلحق أي مسؤول بأمير قطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الرئاسة التونسية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حضر إلى القمة العربية، إكراما للدولة التونسية ولرئيسها الباجي قايد السبسي.

وقالت الناطقة الرسمية باسم الرئاسة، سعيدة قراش، في حوار إذاعي، إن «الرئيس المصري كانت لديه أسباب خاصة في دولته، لكنه حضر إكرام لتونس ورئيسها»، مشددة على أن معظم الرؤساء الذين حضروا قالوا إنهم لا يمكن أن يرفضوا دعوة للرئيس التونسي.

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ونفت الناطقة باسم رئاسة الجمهورية التونسية ما تم تداوله حول قيام أي مسؤول تونسي أو رئيس حزب باللحاق بأمير قطر تميم بن حمد في المطار الرئاسي حتي يقنعه بالعودة إلى المشاركة في القمة العربية.

وقالت سعيدة قراش إن «دخول المطار الذي غادر منه أمير قطر بيد الأمن الرئاسي، وأنا حتي وكوني أعمل مستشارة في الرئاسة التونسية لا يمكنني الدخول بدون التنسيق مع الأمن الرئاسي».

يذكر أن تميم أمير قطر غادر الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الـ 30 أثناء كلمة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، التي تلت كلمتي العاهل السعودي والرئيس التونسي، حيث انتقد أبو الغيط تدخلات إيران وتركيا في شؤون عدد من الدول العربية، معتبرًا أنها فاقمت الأزمات فيها وأبعدتها عن الحل.