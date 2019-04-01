إقلاع أول رحلة لمصر للطيران بطائرتها الجديدة من طراز الدريملاينر

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أقلعت أول رحلة لمصرللطيران بطائرتها الجديدة من طراز الدريملاينر «B787-9» رحلة رقم «MS620» متجهة إلى الكويت.

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