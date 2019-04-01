شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «حماية المستهلك»: الرئيس مهموم باحتياجات المواطنين (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن سيارات الضبطية القضائية أداة لمراقبة الأسعار في الأسواق، وحل مشكلات المواطنين بشكل فوري.

وأضاف «عبدالمعطي»، خلال حديثه لبرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «دي إم سي»، أن سيارات الضبطية القضائية تجوب كل المناطق ولا تقتصر على منطقة بعينها، مشددًا على أن هناك إجراءات فورية ضد المتلاعبين بالأسعار.

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وذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما يوجه بمراقبة وضبط الأسواق، مؤكدا أن الرئيس مهموم باحتياجات المواطنين وضبط الأسواق وحماية المستهلك وصون حقوقه.

وأوضح أن برنامج الحكومة يتضمن ضرورة إيجاد آليات غير تقليدية لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلك، وهو ما يطبقه الجهاز من خلال سيارات الضبطية القضائية.