شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تطلق مرحلة جديدة من «كلنا واحد» في 626 فرعًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت وزارة الداخلية مرحلة جديدة من مبادرتها الاجتماعية والإنسانية «كلنا واحد» على محورين: الأول هو توفير السلع الأساسية للمواطنين بالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية، بأسعار مناسبة وأقل من مثيلاتها بالأسواق؛ والثاني هو الرقابة على الأسعار وضبط الأسواق ومكافحة جرائم الغش التجارى ومنع الممارسات الاحتكارية والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لأجهزة الدولة باتخاذ كل الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة، وانطلاقاً من تكليفه لوزارة الداخلية باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لمراقبة الأسعار والعمل على خفضها بما يتلاءم ومتطلبات واحتياجات المواطنين.

وأطلقت وزارة الداخلية المرحلة الجديدة من هذه المبادرة لتوفير السلع الأساسية برعاية رئيس الجمهورية وذلك من خلال طرحها بـ626 فرعًا لكبرى السلاسل التجارية والمنتشرة على امتداد ربوع الجمهورية وهى (كارفور– كازيون – خير زمان – أولاد رجب – راية – إسبنيس– الفرجانى – المحلاوى – هايبر – أوسكار) على مستوى الجمهورية، بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، وهامش ربح بسيط، مما ينعكس أثرها إيجابياً على جموع المستهلكين.

وقد شهدت المبادرة إقبالاً جماهيرياً مكثفاً وسط إشادة من المواطنين، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، وحرصه على مساندة المواطنين من محدودي الدخل وبالجهود المتواصلة لوزارة الداخلية للمساهمة في خفض أسعار السلع الأساسية والرقابة على الأسواق، كما أشاد المواطنون بالتفاعل الإيجابى للسلاسل التجارية مع تلك المبادرات لتوفير السلع الغذائية بالأسواق.

في السياق ذاته، واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.

وأسفرت نتائج هذه الحملات ضبط 186 قضية تموينية متنوعة، أبرزها ضبط مالك مصنع (غير مرخص) لتعبئة السلع الغذائية، بدائرة مركز شرطة الخانكة (بمحافظة القليوبية) لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية مجهولة المصدر، وإعادة تعبئتها داخل عبوات تحمل أسماء تجارية وهمية غير مدون عليها أي بيانات تفيد تواريخ الصلاحية والإنتاج، حيث تم ضبط كمية قدرها 6 أطنان مستلزمات إنتاج «طحينة – زيت طعام – عسل أسود»، وطن و650 كيلوجرام «طحينة – زيت طعام- عسل أسود») معبأة ومدون عليها العلامة المشار إليها «منتج نهائى»، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق والمطاعم، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما شملت النتائج ضبط مالك معمل (غير مرخص) لإنتاج مصنعات الألبان، بدائرة مركز شرطة شبراخيت (بمحافظة البحيرة) لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها طن ونصف الطن «جبن رومى – جبن أبيض» مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات تفيد تواريخ الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

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فيما تمكنت شرطة التموين من ضبط مالك مخزن (غير مرخص) وقائد سيارة نقل، بدائرة مركز شرطة البدارى (بمحافظة أسيوط) لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها 6 آلاف و600 عبوة عصائر غير صالحة الاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من مفتشى الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بأسيوط، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة، فضلا عن ضبط المدير المسؤول عن مخزن أدوية (غير مرخص) تابع لصيدلية، بدائرة قسم شرطة المنتزه أول (محافظة الإسكندرية) لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من الأدوية خاصة بعلاج العديد من الأمراض والمستلزمات والمستحضرات الطبية قدرها 170 ألف عبوة وقرص مجهول المصدر وغير مسجل بوزارة الصحة، وغير خاضع لأى تحليل طبى من الجهات المعنية، ومحظور تداولها بالأسواق، ومهربة من سداد الرسوم الجمركية، وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة .

وتضمنت نتائج حملات شرطة التموين ضبط مالك ثلاجة (غير مرخصة) لحفظ السلع الغذائية، بدائرة قسم شرطة العجوزة (محافظة الجيزة) لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها 410 كيلوجرامات (لحوم مفرومة – مقطعات لحوم- دهون حيوانية) غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشى الطب البيطرى ومفتشى الأغذية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

في السياق ذاته، نجحت شرطة التموين في ضبط المدير المسؤول عن محطة لتموين السيارات، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية (بمحافظة القليوبية) لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة من قِبل الدولة قدرها 133 ألفا و350 لتر «سولار- بنزين 80، 90»، تمهيداً لبيعها في السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تضمنت نتائج شرطة التموين بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن العام، ضبط 775 قضية تموينية متنوعة، أبرزها ضبط 15 قضية أسطوانات بوتاجاز، فضلًا عن ضبط 4 قضايا مواد بترولية بمضبوطات 1200 لتر «سولار- بنزين»، وضبط 14 قضية دقيق مدعم وأقماح بمضبوطات نحو 16 طن دقيق، وضبط 159 قضية في مجال مخالفات المخابز.

كما شملت النتائج أيضا ضبط 9 قضايا في مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية، وضبط خلالها طن سكر، و600 عبوة زيت طعام، وضبط 31 قضية في مجال الغش الغذائى بمضبوطات 10 أطنان مواد غذائية متنوعة، و100 لتر زيت طعام، و2640 عبوة «عصائر – مقرمشات»، وضبط 21 قضية في مجال الغش التجاري.

وفي هذا الصدد، تم ضبط 469 قضية في مجال (المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم وجود تراخيص)، وضبط 22 قضية في مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها بمضبوطات 113 كيلوجرام لحوم، و50 كيلوجرام أسماك، فضلا عن ضبط 24 قضية في مجال بيع السجائر بأزيد من السعر بمضبوطات 621 عبوة سجائر، و4 قضايا في مجال الثروة الحيوانية، والداجنة، والزراعية، بإجمالي نحو 5 أطنان أسمدة وأعلاف، و152عبوة مبيدات.

وتواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية كافة الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية للمواطنين.