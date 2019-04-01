شكرا لقرائتكم خبر عن إنفاذ لتوجيهات الرئيس..مبادرة كلنا واحد تخفض الأسعار بـ 626 سلسلة تجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لمواجهة الغلاء والعمل على خفض الأسعار، تم تفعيل مبادرة " كلنا واحد " لتوفير ( السلع الغذائية ) للمواطنين بأسعار مخفضة بـ 626 فرع لكبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية ،ومواصلة الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

جاء ذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية ، لأجهزة الدولة بإتخاذ كافة الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة ، وإنطلاقاً من تكليفات الرئيس لوزارة الداخلية بإتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لمراقبة الأسعار والعمل على خفضها بما يتلائم ومتطلبات وإحتياجات المواطنين، فقد أطلقت الوزارة مرحلة جديدة من مبادراتها الإجتماعية والإنسانية (كلنا واحد) على محورين الأول - توفير السلع الأساسية للمواطنين بالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية، بأسعار مناسبة وأقل من مثيلاتها بالأسواق والثانى – الرقابة على الأسعار وضبط الأسواق ومكافحة جرائم الغش التجارى ومنع الممارسات الإحتكارية والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

وأطلقت وزارة الداخلية المرحلة الجديدة من المبادرة لتوفير السلع الأساسية برعاية كريمة من رئيس الجمهورية - وذلك من خلال طرحها بـ (626) فرع لكبرى السلاسل التجارية والمنتشرة على إمتداد ربوع الجمهورية، بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30% ، وهامش ربح بسيط مما ينعكس أثرها إيجابياً على جموع المستهلكين.

وشهدت المبادرة إقبالاً جماهيرياً مكثفاً وسط إشادة من المواطنين، بتوجيهات رئيس الجمهورية، وحرصه على مساندة المواطنين من محدودى الدخل وبالجهود المتواصلة لوزارة الداخلية للمساهمة فى خفض أسعار السلع الأساسية والرقابة على الأسواق، كما أشاد المواطنون بالتفاعل الإيجابى للسلاسل التجارية مع تلك المبادرات لتوفير السلع الغذائية بالأسواق.

وإنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.. وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:

وأسفرت جهود أقسام وإدارات شرطة التموين بمديريات الأم عن ضبط (186) قضية تموينية متنوعة، أبرزها ضبط مالك مصنع (غير مرخص) لتعبئة السلع الغذائية ، بدائرة مركز شرطة الخانكة (بمحافظة القليوبية) لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية مجهولة المصدر ، وإعادة تعبئتها داخل عبوات تحمل أسماء تجارية وهمية غير مدون عليها أية بيانات تفيد تواريخ الصلاحية والإنتاج .. حيث تم ضبط كمية قدرها ( 6 طن مستلزمات إنتاج "طحينة – زيت طعام – عسل أسود ") ، (1,650 طن "طحينة – زيت طعام - عسل أسود ") معبأة ومدون عليها العلامة "منتج نهائى" .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق والمطاعم ، وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم ضبط مالك معمل (غير مرخص) لإنتاج مصنعات الألبان ، بدائرة مركز شرطة شبراخيت (بمحافظة البحيرة) لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها ( 1,533 طن "جبن رومى – جبن أبيض") مجهولة المصدر وغير مدون عليها أية بيانات تفيد تواريخ الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى ، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

ونجحت شرطة التموين في ضبط مالك مخزن (غير مرخص) وقائد سيارة نقل ، بدائرة مركز شرطة البدارى (بمحافظة أسيوط) لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها (6,600 ستة آلاف وستمائة عبوة عصائر) غير صالحة الإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من مفتشى الأغذية بمديرية الشئون الصحية بأسيوط ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباحاً غير مشروعة، وتم ضبط المدير المسئول عن مخزن أدوية (غير مرخص) تابع لصيدلية ، بدائرة قسم شرطة المنتزة أول (محافظة الإسكندرية) لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من الأدوية خاصة بعلاج العديد من الأمراض والمستلزمات والمتسحضرات الطبية قدرها (169,700 ألف عبوة وقرص) مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة ، وغير خاضعة لأى تحليل طبى من الجهات المعنية ، ومحظور تداولها بالأسواق ، ومهربة من سداد الرسوم الجمركية ، وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، وتحقيق أرباح غير مشروعة .

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط مالك ثلاجة (غير مرخصة) لحفظ السلع الغذائية ، بدائرة قسم شرطة العجوزة (محافظة الجيزة) لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها (410 أربعمائة وعشرة كيلو جرام (لحوم مفرومة – مقطعات لحوم - دهون حيوانية) غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشى الطب البيطرى ومفتشى الأغذية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وتم ضبط المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات ، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية (بمحافظة القليوبية) لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة من قِبل الدولة قدرها ( 133,350 مائة وثلاثة وثلاثون ألف وثلاثمائة وخمسون لتر "سولار-بنزين 80 , 90 " )، تمهيداً لبيعها فى السوق السوداء ، وتحقيق أرباح غير مشروعة .

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ونجحت جهود الفروع الجغرافية لشرطة التموين بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن العام في ضبط (775) قضية تموينية متنوعة.. أبرزها ضبط (15) قضية إسطوانات بوتاجاز.. ضبط خلالها (10 إسطوانات بوتاجاز). وضبط (4) قضايا مواد بترولية .. ضبط خلالها (1200 لتر "سولار - بنزين" وضبط (14) قضية دقيق مدعم وأقماح .. ضبط خلالها (15,980 طن دقيق) وضبط (159) قضية فى مجال مخالفات المخابز.

وتمكنت شرطة التموين من ضبط (9) قضايا فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية .. ضبط خلالها (1 طن سكر – 600 عبوة زيت طعام) وضبط (31) قضية فى مجال الغش الغذائى .. ضبط خلالها (10,057 طن مواد غذائية متنوعة– 100 لتر زيت طعام – 2640 عبوة "عصائر – مقرمشات") وضبط (21) قضية فى مجال الغش التجارى.. ضبط خلالها (6,029 طن "منظفات ، أسمنت ، 6710 عبوة مستحضرات تجميل " وضبط (469) قضية فى مجال (المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم وجود تراخيص وضبط (22) قضية فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها .. ضبط خلالها (113 كيلو جرام لحوم – 50 كيلو جرام أسماك).

وأسفرت جهود شرطة التموين عن ضبط (24) قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر.. ضبط خلالها (621 عبوة سجائر) وضبط (4) قضايا فى مجال الثروة الحيوانية، والداجنة ، والزراعية.. ضبط خلالها (4,900طن أسمدة وأعلاف –152عبوة مبيدات)، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها فى مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.

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مبادرة كلنا واحد