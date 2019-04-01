شكرا لقرائتكم خبر عن "متحدث مجلس الوزراء ": اتخاذ أول إجراء حكومى لزيادة الأجور والمعاشات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن اليوم شهد اتخاذ أول إجراء حكومى بمجلس الوزراء، بشأن زيادة الأجور والمعاشات للمواطنين، تنفيذا لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال نادر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة صدى البلد، إن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، استعرض خلال اجتماع بوزيرة التضامن الدكتورة غادة والى، مشروع قانون زيادة المعاشات، قبل عرضه على مجلس الوزراء لاعتماده، تمهيدا لإرساله لمجلس النواب لإقراره بالصفة النهائية، كاشفا عن أنه سيتم إدراج هذا المشروع ضمن الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء، بتوجيه من رئيس الوزراء.

وكشف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولى، ناقش مع الوزيرة غادة والى، مشروع قانون زيادة الأجور، وتم مراجعة القانون لإدراجه أيضا على أجندة مجلس الوزراء المقبل المقرر له الأربعاء، لزيادة الأجور والمعاشات اعتبارا من 1 يوليو المقبل.