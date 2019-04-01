شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. ياسين التهامى يحيى الليلة الختامية لمولد السيدة زينب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم المصريين احتفالاتهم مساء غدا الثلاثاء الأخير من شهر رجب ،بمولد السيدة زينب رضى الله عنها ، ويحيى الليلة الختامية عميد الإنشاد الدينى الشيخ ياسين التهامى ، ونجله الشيخ محمود .
وقال الشيخ محمود التهامى ، فى تصريحات خاصة لـ " الخليج 365 " ، أنه سيحيى الليلة الختامية بميدان السيدة زينب ، فى تمام العاشرة مساءً،موجها التهنئة لجميع المصريين باحتفالات مولد السيدة .
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