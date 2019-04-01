خاص| التموين تبدأ البت في تظلمات "غير مستحقي الدعم".. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عايدة رضوان:

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات والتوثيق، إن الوزارة مُستمرة في تلقي تظلمات المواطنين ممن انطبقت عليهم إحدى معايير المرحلة الثانية من حذف غير المستحقين عبر الموقع الإلكتروني التابع للوزارة دعم مصر، مؤكدًا عدم غلق باب تلقي التظلمات في الـ 27 من مارس الماضي.

وأضاف مدكور- في تصريحات لمصراوي- أنه تم البت في معظم التظلمات التي تم تلقيها حتى الـ 15 من مارس الماضي، والمقدرة أعدادها بـ250 ألف تظلم تقريبًا، ومن المقرر أن يتم إعلام من تم قبول تظلماتهم اعتبارًا من اليوم الاثنين – أول أيام صرف مقررات أبريل الجاري- موضحًا:"اللي تظلمه قُبِلْ هتختفي من بون الصرف بتاعه عبارة إن البطاقة غير مستحقة، وهيقدر يصرف السلع والخبز".

وعن من تم رفض تظلماتهم، قال مدكور، إنه عبارة "البطاقة غير مستحقة" ستستمر في الظهور على بون صرف الخبز، فيما ستتوقف أحقيته في صرف السلع التموينية دون الخبز، حتى يتقدم بتظلم أخر عبر الموقع الإلكتروني.

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وتابع مستشار وزير التموين، أن من تخلفت الوزارة عن بحث تظلماتهم سيتمكنون من صرف حصصهم المعتادة من السلع والخبز دون توقف أي منهم إلى حين البت في التظلم من قبل الوزارة.

يشار إلى أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أعلن بدء المرحلة الثانية من حذف غير المستحقين أول مارس الماضي.

ونصت المرحلة الثانية، على: "حذف كل من يزيد استهلاكهم من الكهرباء عن 650 كيلو وات، شهرياً أو من تزيد فاتورة استهلاكه من الهاتف المحمول عن 800 جنيه، شهرياً، ومن تقدر المصاريف المدرسية لأحد أبناءه بـ30 ألف جنيه، سنوياً أو أكثر، ومن لديه سيارة فارهة أو سيارة موديل 2014 فأحدث، بالإضافة إلى شاغلي الوظائف العليا، دون المساس بأصحاب المعاشات".

فيما تم إتاحة إمكانية التظلم لمن انطبقت عليهم المعايير – سالفة الذكر – عبر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التموين دعم مصر، والمستمرة حتى الآن.