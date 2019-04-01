​الأمين العام للأمم المتحدة يصل القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:

وصل أنطونيو جوتريتش الأمين العام للأمم المتحدة، مساء اليوم، القاهرة في زيارة للبلاد يلتقي خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعقد مباحثات ثنائية حول القضايا ذات الاهتمام المشتركة وآخر تطورات الأوضاع في المنطقة.

وأعلن المكتب الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة، أن "جوتريتش" يزور القاهرة ويلتقي شيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب في الجامع الأزهر، للإعراب عن تضامنه والتأكيد على الحاجة لمحاربة آفة كراهية المسلمين الإسلاموفوبيا وكل أشكال الكراهية والتعصب.

يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة شارك في القمة الثلاثين لجامعة الدول العربية، وألقى خطابا أمام القمة، كما التقى الرئيس الباجي قائد السبسي وكبار مسئولي الحكومة.