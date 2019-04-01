​وزير التعليم العالي يعتمد نتيجة منح الدراسات العليا للمهنيين لعام 2018-2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

اعتمد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة منح الإعلان الثانى لبرنامج مبادرة التعليم العالى لمنح الدراسات العليا للمهنيين للعام 2018/2019 باختيار 108 دارسًا للاستفادة من هذه المنح.

وبحسب بيان وزارة التعليم العالي، شملت النتيجة اختيار 65 دارسًا للتدريب لمدة فصل دراسي واحد من 3 إلى 4 شهور، و28 دارسًا مهمة علمية لمدة 6 شهور، و6 دارسين ماجستير بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، و9 دارسين ماجستير بالولايات المتحدة الأمريكية.

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وأشار البيان إلى أنه جرى اختيار المرشحين وفقًا للمعايير والقواعد التي تحكم البرنامج والمدرجة بالإعلان من الجامعات والمراكز البحثية المصرية، بالإضافة إلى وزارات الصحة والطيران المدني والمالية والتربية والتعليم والتعليم الفني، وأيضًا الهيئات والأجهزة الحكومية كالجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الدوائية، وجهاز التنظيم والإدارة هيئة الطاقة الذرية، ومستشفى 5757.

يذكر أن قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالتعاون مع الإدارة المركزية للبعثات بالوزارة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، قد أعلن عن هذا البرنامج في العديد من المجالات العلمية كالطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية موارد المياه، والعلوم الهندسية والتكنولوجية النادرة والحديثة، وعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وعلوم الحياة، والعلوم الزراعية والتغذية، والعلوم التجارية، والعلوم الاجتماعية والإنسانية والتربوية.

يشار إلى أن هذه المبادرة تتم طبقاً للاتفاقية رقم 236 - 289 الموقعة بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والإدارة المركزية للبعثات بالوزارة، وتنص على توفير منح دراسية تهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات الحكومية المصرية والجامعات والمراكز البحثية وبعض الأماكن المحدودة للقطاع الخاص من خلال تعزيز مهاراتهم المهنية وقدراتهم البحثية اللازمة لتحسين ومتابعة مسارهم الوظيفى فى الحاضر والمستقبل للمساهمة فى رفع النمو الاقتصادى المصرى.