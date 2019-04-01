"التعليم": إنشاء مقرين لـ"ورشة لوبان" الصينية في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

التقى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، اليوم، مع شين زيمن رئيس لجنة التعليم في مقاطعة تيانجين الصينية وعضو اللجنة الدائمة للحزب الشيوعي الصيني بالمقاطعة، وجينج هونج يانج، مدير مفوضية التعليم بتيانجين والوفد المرافق لهما؛ لمناقشة آليات إنشاء ما يسمى بـ "ورشة لوبان"، وهي عبارة عن مركز تعليم فني صيني متطور على غرار الكائن في تيانجين؛ وذلك بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة بمدينة نصر وجامعة عين شمس.

ورحب شوقي، بالوفد الصيني وأعرب عن سعادته بزيارتهم للمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة بمدينة نصر، والتي حازت على إعجابهم، قائلًا: "إننا مهتمون حاليًا بالعمل على تحويل مسار نظام التعليم إلى نظام حديث يعتمد على التكنولوجيا في التدريس والتقويم والذي بدأ تطبيقه في المدارس المصرية منذ سبتمبر 2018، ونعمل حاليًا على تطبيقه بمدارس التعليم الفني لتحويله إلى نظام تكنولوجي متطور له القدرة على المنافسة على المستوى العالمي".

وأشار إلى أهمية التعاون مع الصين والتنسيق بين البلدين فى مجال التعليم من خلال تبادل الخبرات وتطوير التعليم الفني والمهني.

وخلال الاجتماع تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجانبين للبدء في إنشاء ورشة لوبان بمدرسة تكنولوجيا الصيانة بمدينة نصر، بالتعاون مع كل من كلية تيانجين الفنية للصناعات الخفيفة وكلية تيانجين الفنية للنقل، وقد وقعها من الجانب المصري الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفني، ومن الجانب الصيني، جينج هونج يانج مديرمفوضية التعليم بتيانجين.

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واستعرض شوقي، مع الوفد الصيني مسودة الاتفاقية التفصيلية، والمتوقع توقيعها خلال الزيارة المرتقبة للرئيس السيسي لبكين، كما تمت مناقشة التخصصات الفنية التي سيتم إنشاؤها في مدرسة تكنولوجيا الصيانة بمدينة نصر، بحيث تخدم برامج التنمية الاقتصادية الطموحة في مصر، وتعمل على تحسين مهارات الطلاب المصريين، ورفع نسبة التوظيف بين الخريجين، ورفع تنافسيتهم في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

وزار الوفد الصيني على مدى يومي السبت والأحد الماضيين 30 و31 مارس الماضي، مقر المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة بمدينة نصر، وهي المدرسة التي رشحتها الوزارة لتكون مقرًا لورشة لوبان، حيث قام الوفد بتفقد الورش والمعامل والتخصصات الكائنة بالمدرسة، كما قدم طلاب المدرسة عروضًا لمشروعات التخرج التي يجرونها، وأبدى الوفد الصيني إعجابه بإمكانيات المدرسة، وحماس الطلاب، ومستواهم العلمى، وقدرتهم على توليد أفكار مبتكرة لمشروعات التخرج.

وقرر الجانب الصينى إنشاء مقرين لـ "ورشة لوبان" في مصر، أحدهما في المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة بمدينة نصر، والأخر في جامعة عين شمس، وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقرر فيها الجانب الصينى إنشاء مقرين لورشة لوبان في دولة واحدة، مما يدل على المكانة العالية التي تتمتع بها مصر لدى الجانب الصيني، وتقديرًا لدور الرئيس السيسى في أفريقيا.

يذكر أن تسمية "ورش لوبان" ترجع إلى اسم المخترع الصيني "لوبان" الذي عاش قبل 2500 عام، حيث يعتبر لوبان أبو العمارة الصينية لاشتهاره باختراع العديد من العدد والآلات اللازمة لبناء المنازل والمنشآت وتصنيع الأخشاب، وأصبح يمثل نموذجًا يحتذى به للعمالة الفنية والمهنية في الصين.

ويعد إنشاء "ورش لوبان" الصينية في العديد من دول العالم، إحدى آليات الانتشار الدولي للتقنيات الصينية في مجال التعليم الفني والتقني والتدريب المهنى، ويرتبط إنشاء هذه الورش بمبادرة "الحزام والطريق" التي أطلقها الرئيس الصينى في الآونة الأخيرة، حيث اقترحت وأنشأت مفوضية التعليم في مقاطعة تيانجين خلال السنوات الخمس الاخيرة عدد من "ورش لوبان" في الدول الاسيوية والأوربية التالية: تايلاند والهند وإندونيسيا وباكستان والمملكة المتحدة والبرتغال.