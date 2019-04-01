حبس "الإبراشي والغيطي" 6 أشهر بتهمة التأثير على سير التحقيقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

عاقبت محكمة جنح أكتوبر برئاسة المستشار حسين عامر، اليوم الإثنين، الإعلامي وائل الإبراشي، بالحبس لمدة 6 أشهر وكفالة 2000 جنيه؛ لاتهامه بالتأثير على سير التحقيقات، وتوصيف وقائع محل التحقيقات، على خلفية استضافته لشاهدة على واقعة قتل قاضي لمواطن، حيث أدلت بتصريحات مغايرة لبعض ما جاء في التحقيقات.

كما عاقبت المحكمة الإعلامي محمد الغيطي بالحبس لمدة 6 أشهر، وكفالة 2000 جنيه، لاتهامه بذات القضية، واستضافته نفس الشخص، للتأثير على جهات التحقيق، وخلق صورة سلبية قبل انتهاء التحقيقات.

كانت نيابة الاستئناف قررت إخلاء سبيل الإبراشي على ذمة القضية بكفالة 5 آلاف جنيه.

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وقال الإبراشي في التحقيقات إنه استهدف التأكيد على أن القانون يطبق على الجميع، وأن المستشار الذي قتل مواطنًا ليس فوق القانون، إلى جانب طرح تساؤلات حول كيف يتحول قاضي له مكانته في المجتمع لقاتل بسبب مشاجرة "تافهة" وليدة لحظة، كما كان بإمكانه أن يواجه أي مشكلة بالقانون.

وأكد الإبراشي أن الهدف من الحلقة هو مناقشة القضية من الزاوية الاجتماعية دون تأثير على مجريات التحقيق، أو أي موقف مسبق تجاه أطراف القضية.

حضر التحقيقات أيمن عبد المجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، وسيد أبوزيد، محامي النقابة، وعصام عيسى محامي وائل الإبراشي.

وتقدم شقيق القاضي "المتهم" ببلاغ للنائب العام يتهم الإبراشي بالتأثير على جهات التحقيق، وخلق صورة سلبية عن شقيقه قبل انتهاء التحقيقات.