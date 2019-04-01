القبض على المتهمين بسحل صاحب مقهى وتمزيق جسده بالأميرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - فتحي سليمان: اعتدى 3 عاطلين بأسلحة بيضاء على صاحب كافية، وسحلوه بعد مشاجرة بسبب خلافات عائلية في منطقة الأميرية. تلقى قسم شرطة الأميرية بلاغا من الأهالي بسحل صاحب كافيه وتحطيم محتوياته، وتبين نشوب مشاجرة بين الضحية و3 آخرين؛ بسبب خلافات عائلية، وأنهم سحلوه وتعدوا عليه بأسلحة بيضاء. وتمكنت قوة من مباحث القسم من ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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