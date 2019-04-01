أخبار مصر | بحضور وزيري التضامن والعدل.. غدًا ورشة عمل حول "تعزيز دور العدالة الجنائية فى مواجهة تعاطى وإدمان المواد المخدرة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بحضور وزيري التضامن والعدل.. غدًا ورشة عمل حول "تعزيز دور العدالة الجنائية فى مواجهة تعاطى وإدمان المواد المخدرة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفتتح الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى، والمستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل، غدا الثلاثاء، ورشة عمل للقضاة وأعضاء النيابة العامة بمحافظة القاهرة حول "تعزيز دور العدالة الجنائية فى مواجهة تعاطى وإدمان المواد المخدرة".

وتوقع غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، بروتوكول تعاون بين الصندوق ومصلحة الطب الشرعى، بشأن التعاون فى تنفيذ حملات الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات بين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة من خلال توفير آليات للبت فى التظلمات المقدمة من العاملين فى حالة إيجابية العينات عن طريق المصلحة.