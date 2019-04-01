أخبار مصر | " الصيادلة" فتح باب تظلمات التكليف 11 إبريل الجاري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر " الصيادلة" فتح باب تظلمات التكليف 11 إبريل الجاري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور عصام عبدالحميد وكيل نقابة الصيادلة والقائم باعمال النقيب، انه التقى اليوم الدكتورة سحر حلمى مدير إدارة التكليف بوزارة الصحة لبحث مشاكل تظلمات تكليف الصيادلة دفعة 2017، وأوضحت مدير الإدارة أنه سيتم فتح باب تظلمات التكليف على موقع الوزارة الرسمى فى الفترة من 11أبريل حتى 26أبريل الجارى.

وأضاف انه تم خلال اللقاء مناقشة ان يكون النقل بالبدل أحد أسباب التظلم على أن تتقدم النقابة بمذكرة لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد لإدراج ذلك البند كأحد الحلول لمشاكل توزيع التكليف.

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وأوضح أن الإدارة حددت شروط لقبول التظلمات وهى الحالة الصحية للمكلف بعد إثباتها بقرار من المجالس الطبية المتخصصة، ويكون تكليف المتزوجات طبقًا لسكن الزوج المثبت بقسيمة زواج أو أي من طرق الاثبات المعتمدة، بالإضافة إلى أحقية التظلم في حالة مرض أحد الوالدين بأمراض تحتاج الإعالة بتقديم الشهادة الطبية المعتمدة وبشرط أن يكون المكلف هو العائل الوحيد للأسرة.

وأكد عبدالحميد أنه تم مناقشة نقل الصيادلة المكلفين بالعريش وشمال سيناء ومطروح لأماكن أقرب، إضافة إلى توزيع صيادلة بهيئة التأمين الصحى، وأوضحت مديرة الادارة أنه سيتم النظر فى تكليف 500 صيدليا بالهيئة.

وأشار إلى أن مديرة الإدارة وعدت بالنظر فى تكليف الفين و400صيدلانية جاء تكليفهم خارج محافظاتهم.