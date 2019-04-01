أخبار مصر | شيخ الأزهر يترأس اجتماع مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات بتشكيله الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شيخ الأزهر يترأس اجتماع مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات بتشكيله الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترأس فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصري، اليوم الاثنين، أول اجتماع لمجلس أمناء بيت الزكاة بتشكيله الجديد.

وفي بداية الاجتماع رحب فضيلة الإمام الأكبر بأعضاء مجلس الأمناء الجدد، مؤكدا أن المجلس يعول بشدة على ما يملكونه من خبرات وكفاءات لتعزيز ومواصلة الانجازات التي حققها بيت الزكاة. كما قدم فضيلته الشكر لأعضاء مجلس الأمناء السابقين على ما قدموه من جهد وعطاء خلال فترة عضويتهم بالمجلس.

Advertisements

وعقب ذلك، تناول الاجتماع ملامح عمل بيت الزكاة والصدقات في المرحلة المقبلة، والخطط المطروحة لتطوير الأداء وتعزيز الفاعلية.

وتأسس بيت الزكاة والصدقات المصري في عام 2014 بمبادرة من فضيلة الإمام الأكبر، بهدف صرف أموال الزكاة في مصارفها المقررة شرعًا، وتنمية وصرف أموال الصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات الخيرية في أعمال البر، والتوعية بفريضة الزكاة ودورها في تنمية المجتمع، وبث روح التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع.

وشهد بيت الزكاة منذ انطلاقه توسعًا كبيرًا، وتنوعت أنشطته ما بين اجتماعية وصحية وتنموية وإغاثية، ونجح من خلالها البيت في تحقيق الاستغلال الأمثل لأموال الزكاة والصدقات، وكسب ثقة ودعم دافعي الزكاة والمتبرعين، وترسيخ قيم العطاء والتكافل الاجتماعي، وذلك وفقا لرؤية علمية تنموية تسعى لسد الفجوات التنموية وتقديم الدعم الأمثل لمستحقي الزكاة.