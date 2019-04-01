أخبار مصر | لتجنب الشائعات.. التعليم تعلن عن خبر سار لطلاب الصف الأول الثانوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لتجنب الشائعات.. التعليم تعلن عن خبر سار لطلاب الصف الأول الثانوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع الطالب فيصل عمر أمين اتحاد طلاب مدارس مصر مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وذلك للحديث عن أهم ما تخطوه الوزارة نحو النظام الجديد وتوفير البيئة المناسبة للدراسة واستقرار العملية التعليمية وتصحيح الافكار المغلوطة.

وقال الاتحاد فى بيان رسمي له، إنه تم الاتفاق مع وزير التربية والتعليم علي عمل مجموعات علي الواتس آب لجميع طلاب الصف الأول الثانوي علي مستوي الجمهورية لإرسال الأخبار الصادقة والرد علي الشائعات والإجابة على أهم التساؤلات.

وذلك تمهيدًا لأعمال قوية يقدمها الاتحاد خلال الفتره القادمة كما تم تقديم ملف كامل عن انشطة وبرامج الاتحاد لخدمة جميع الطلاب ووعد الوزير بدراستها والرد في أسرع وقت.